Росавиация квалифицировала падение самолёта в Подмосковье как аварию

Падение двухместного легкомоторного самолёта возле аэродрома Новинки в Подмосковье официально классифицировано как авария. По данным Росавиации, пилот и пассажир были обнаружены с помощью вертолёта Ми-8 в тёмное время суток в труднопроходимой лесной и болотистой местности.

Спасателям, как сообщается, пришлось преодолеть значительное расстояние, после чего они с использованием носилок передали пилота и пассажира медикам. Один из находившихся на борту получил травмы. Расследование причин происшествия будет проводить Межгосударственный авиационный комитет совместно с Росавиацией.

Напомним, что двухместный самолёт потерпел катастрофу в Подмосковье, упав в трёх километрах от аэродрома Новинки близ Серпухова. Борт упал во время набора высоты сразу после взлёта. По факту происшествия Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России и прокуратура проводят проверки.