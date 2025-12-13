Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 19:55

Росавиация квалифицировала падение самолёта в Подмосковье как аварию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Падение двухместного легкомоторного самолёта возле аэродрома Новинки в Подмосковье официально классифицировано как авария. По данным Росавиации, пилот и пассажир были обнаружены с помощью вертолёта Ми-8 в тёмное время суток в труднопроходимой лесной и болотистой местности.

Спасателям, как сообщается, пришлось преодолеть значительное расстояние, после чего они с использованием носилок передали пилота и пассажира медикам. Один из находившихся на борту получил травмы. Расследование причин происшествия будет проводить Межгосударственный авиационный комитет совместно с Росавиацией.

Найден чёрный ящик Ан-22, упавшего в Ивановской области
Найден чёрный ящик Ан-22, упавшего в Ивановской области

Напомним, что двухместный самолёт потерпел катастрофу в Подмосковье, упав в трёх километрах от аэродрома Новинки близ Серпухова. Борт упал во время набора высоты сразу после взлёта. По факту происшествия Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России и прокуратура проводят проверки.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar