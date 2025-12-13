Легкомоторный самолёт разбился в Подмосковье

Двухместный самолёт потерпел катастрофу в Подмосковье. Согласно информации Telegram-канала SHOT, ЧП случилось в трёх километрах от аэродрома Новинки, недалеко от Серпухова.

На борту находились два человека. Лайнер упал сразу после взлёта, во время набора высоты. В результате происшествия один из пассажиров получил травмы, в то время как второй отделался испугом.