13 декабря, 14:25

Легкомоторный самолёт разбился в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arsel Ozgurdal

Двухместный самолёт потерпел катастрофу в Подмосковье. Согласно информации Telegram-канала SHOT, ЧП случилось в трёх километрах от аэродрома Новинки, недалеко от Серпухова.

На борту находились два человека. Лайнер упал сразу после взлёта, во время набора высоты. В результате происшествия один из пассажиров получил травмы, в то время как второй отделался испугом.

Найден чёрный ящик Ан-22, упавшего в Ивановской области

А 9 декабря во время облёта в Ивановской области произошло крушение военно-транспортного самолёта Ан-22. Все семеро членов экипажа погибли. Самолёт упал в безлюдной местности, населённые пункты региона не пострадали. К сожалению, членам экипажа выжить не удалось.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

