Легкомоторный самолёт разбился в Подмосковье
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arsel Ozgurdal
Двухместный самолёт потерпел катастрофу в Подмосковье. Согласно информации Telegram-канала SHOT, ЧП случилось в трёх километрах от аэродрома Новинки, недалеко от Серпухова.
На борту находились два человека. Лайнер упал сразу после взлёта, во время набора высоты. В результате происшествия один из пассажиров получил травмы, в то время как второй отделался испугом.
А 9 декабря во время облёта в Ивановской области произошло крушение военно-транспортного самолёта Ан-22. Все семеро членов экипажа погибли. Самолёт упал в безлюдной местности, населённые пункты региона не пострадали. К сожалению, членам экипажа выжить не удалось.
