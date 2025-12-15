На подлёте к Москве уничтожен один украинский беспилотник
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues
Системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны отчитались о перехвате 71 беспилотника ВСУ в период с 20:00 по 23:00 мск над шестью регионами России и акваторией Азовского моря. Наибольшее число дронов было сбито в Ростовской области — 52, над Брянской областью ликвидировали 10 беспилотников, над Белгородской — три. Ещё по два БПЛА уничтожили над Тульской и Рязанской областями и по одному над Волгоградской областью и акваторией Азовского моря.
