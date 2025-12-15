На подлёте к Москве уничтожен один украинский беспилотник

Ранее в Минобороны отчитались о перехвате 71 беспилотника ВСУ в период с 20:00 по 23:00 мск над шестью регионами России и акваторией Азовского моря. Наибольшее число дронов было сбито в Ростовской области — 52, над Брянской областью ликвидировали 10 беспилотников, над Белгородской — три. Ещё по два БПЛА уничтожили над Тульской и Рязанской областями и по одному над Волгоградской областью и акваторией Азовского моря.