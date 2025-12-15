Россия приветствует решение генассамблеи FIDE о полном допуске россиян

В России позитивно оценили решение генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации (FIDE) о полном допуске российских шахматистов к международным соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Российской шахматной федерации Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал этот шаг правильным на пути деполитизации спорта, особенно в такой интеллектуальной сфере, как шахматы. Он также выразил надежду, что решение Международной федерации было именно таким, добавив, что иные трактовки итогов честного голосования могут вызвать лишь разочарование.

Заседание ассамблеи FIDE, на котором обсуждался этот вопрос, прошло в воскресенье в формате видеоконференции. В ходе голосования 61 делегат высказался за отмену всех ограничений для российских шахматистов, 51 — против. Однако позднее большинство участников поддержало альтернативный вариант — допуск под нейтральным флагом. Президент федерации Аркадий Дворкович заявил, что оба результата являются легальными, но организация будет консультироваться с Международным олимпийским комитетом для окончательного прояснения ситуации.

Ранее в шахматном мире появился новый вундеркинд — трёхлетний индиец Сарвагья Сингх Кушваха стал самым молодым игроком в истории, которому присвоен рейтинг Международной шахматной федерации. В свои 3 года, 7 месяцев и 20 дней он опередил предыдущего рекордсмена, также из Индии, Аниша Саркара. Кушваха начал увлекаться шахматами полгода назад, но уже занимает 1572-е место в мировом рейтинге и показывает блестящие результаты на турнирах в нескольких городах.