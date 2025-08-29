ФИДЕ покарала украинского шахматиста-жулика, лишив его звания гроссмейстера

Украинский шахматист Кирилл Шевченко, выступающий за Румынию, окончательно лишён звания гроссмейстера решением Комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) по этике и дисциплине. В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что спортсмен жульничал на соревновании, пользуясь специальным приложением на мобильном телефоне.

Изначальное решение о трёхлетней дисквалификации (с одним условным годом), вынесенное в марте, было не только оставлено в силе, но и дополнено новой санкцией после рассмотрения обжалования. Как отмечается в заявлении FIDE, апелляция шахматиста признана безосновательной, тогда как встречное ходатайство комиссии по честной игре (FPL) — полностью удовлетворённым. Заместитель председателя правления FIDE Дана Рейзниеце подчеркнула, что федерация относится к случаям мошенничества среди ведущих игроков со всей серьёзностью, поскольку обеспечение честной игры является залогом репутации и будущего шахмат.

Инцидент произошёл в октябре 2024 года на командном чемпионате Испании. В ходе расследования было установлено, что во время партии против испанца Франсиско Вальехо Понса украинец использовал мобильный телефон с шахматным приложением Lichess, который он прятал в туалете. Первоначально отрицавший обвинения шахматист впоследствии полностью признал свою вину.

Шевченко уроженец Киева, но с 2023 года представляет Румынию. Является победителем командного чемпионата Европы 2021 года в составе сборной Украины.