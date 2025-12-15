Третьи лица внесли залог за депутата Рады Анну Скороход

За народного депутата Верховной рады Анну Скороход внесён залог в размере 71 тысячи долларов. Как сообщил адвокат Олег Бургела изданию «Общественное. Новости», денежные средства поступили от третьих лиц 12 декабря. Сама подзащитная в ходе судебного заседания указывала на отсутствие у неё такой суммы.

В настоящее время, согласно данным издания, парламентарий находится в Киеве с электронным браслетом контроля. Её защитник пояснил, что уже подал апелляцию на избранную меру пресечения, в которой просит уменьшить сумму залога и снять электронный браслет.

Адвокат полагает, что залог полностью не отменят, так как досудебное расследование продолжается, но надеется на сокращение его размера. Он также не видит оснований для ношения браслета, поскольку статус народного депутата не ограничивает её в перемещении по территории Украины. Очередное заседание по делу, где будет рассматриваться вопрос об аресте имущества Скороход, запланировано на 15 декабря.

Ранее НАБУ показало видео передачи взятки нардепу Скороход за санкции СНБО для конкурента. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную группу, возглавляемую Скороход. По версии НАБУ, банда предлагала предпринимателю за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию его конкурента. Напомним, 5 декабря утром стало известно, что украинские силовики проводят обыски у депутата Верховной Рады по подозрению в создании преступной группы и вымогательстве у бизнесмена 250 тысяч долларов.