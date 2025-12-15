Россия и США
15 декабря, 00:01

Серия взрывов прогремела в Ростове-на-Дону, работает ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Серия взрывов прогремела в Ростове-на-Дону, расчёты противовоздушной обороны уничтожили несколько БПЛА. В одном из районов города сейчас виден пожар, сообщает SHOT.

Серия взрывов прогремела в Ростове-на-Дону. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, взрывы начали греметь на западе Ростова в районе 2:20 ночи, до этого очевидцы слышали характерные звуки пролëта дронов на окраине города. По словам жителей, обломки одного из уничтоженных беспилотников рухнули в частном секторе, после этого начался пожар. На место уже выехали экстренные службы.

Ранее в регионе была объявлена беспилотная опасность. Официальной информации о последствиях атаки пока не было.

Ранее по Белгороду был нанесён ракетный удар. В результате обстрела жертв и пострадавших среди населения нет. Однако удар Вооружённых сил Украины нанёс ущерб инженерной инфраструктуре. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. Также в результате удара были повреждены окна в квартирах шести многоквартирных домов и в одном частном жилом доме. Специалисты проводят обследование на месте, информация о возможных других последствиях уточняется.

