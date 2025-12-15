Россия и США
14 декабря, 21:51

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, повреждены дома и инфраструктура

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

По Белгороду был нанесён ракетный удар. Об этом в своём официальном Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото © Telegram / Настоящий Гладков

По словам губернатора, в результате обстрела жертв и пострадавших среди населения нет. Однако удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанёс ущерб инженерной инфраструктуре. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий. 

Также в результате удара были повреждены окна в квартирах шести многоквартирных домов и в одном частном жилом доме. Специалисты проводят обследование на месте, информация о возможных других последствиях уточняется.

ВСУ атаковали дом в Белгородской области, ранена пятилетняя девочка
Ранее стало известно, что два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате чего пострадали две мирные жительницы. В селе Нечаевка дрон атаковал частный дом — женщина получила баротравму. Бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась. В доме повреждены остекление, кровля и забор. В Волоконовском округе вблизи села Грушёвка беспилотник ударил по автомобилю. В результате атаки женщина получила осколочные ранения головы, плеча и бедра. Её доставили в Волоконовскую ЦРБ, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Автомобиль получил повреждения.

Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
