ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, повреждены дома и инфраструктура
По Белгороду был нанесён ракетный удар. Об этом в своём официальном Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Фото © Telegram / Настоящий Гладков
По словам губернатора, в результате обстрела жертв и пострадавших среди населения нет. Однако удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанёс ущерб инженерной инфраструктуре. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий.
Также в результате удара были повреждены окна в квартирах шести многоквартирных домов и в одном частном жилом доме. Специалисты проводят обследование на месте, информация о возможных других последствиях уточняется.
Ранее стало известно, что два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате чего пострадали две мирные жительницы. В селе Нечаевка дрон атаковал частный дом — женщина получила баротравму. Бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась. В доме повреждены остекление, кровля и забор. В Волоконовском округе вблизи села Грушёвка беспилотник ударил по автомобилю. В результате атаки женщина получила осколочные ранения головы, плеча и бедра. Её доставили в Волоконовскую ЦРБ, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Автомобиль получил повреждения.
