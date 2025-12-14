Две женщины получили ранения из-за атак ВСУ в Белгородской области

Два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате чего пострадали две мирные жительницы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Два муниципалитета под ударами ВСУ. Пострадали два мирных жителя», — написал Гладков.

В Белгородском округе в селе Нечаевка дрон атаковал частный дом, в результате чего женщина получила баротравму. Бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась. В доме повреждены остекление, кровля и забор.

В Волоконовском округе вблизи села Грушёвка беспилотник ударил по автомобилю. В результате атаки женщина получила осколочные ранения головы, плеча и бедра. Её доставили в Волоконовскую ЦРБ, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Автомобиль получил повреждения.

Ранее сообщалось, что мирная жительница села Бирюч Валуйского округа получила ранения в результате атаки со стороны ВСУ. Беспилотник ударил по частному домовладению. Женщину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями головы бригада скорой помощи доставила в Валуйскую ЦРБ