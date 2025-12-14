Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 10:30

Две женщины получили ранения из-за атак ВСУ в Белгородской области

Последствия атаки ВСУ на авто в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки ВСУ на авто в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Два муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, в результате чего пострадали две мирные жительницы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Два муниципалитета под ударами ВСУ. Пострадали два мирных жителя», — написал Гладков.

В Белгородском округе в селе Нечаевка дрон атаковал частный дом, в результате чего женщина получила баротравму. Бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась. В доме повреждены остекление, кровля и забор.

В Волоконовском округе вблизи села Грушёвка беспилотник ударил по автомобилю. В результате атаки женщина получила осколочные ранения головы, плеча и бедра. Её доставили в Волоконовскую ЦРБ, где ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Автомобиль получил повреждения.

Снаряд упал во двор детсада в Белгороде и не разорвался, идёт эвакуация
Снаряд упал во двор детсада в Белгороде и не разорвался, идёт эвакуация

Ранее сообщалось, что мирная жительница села Бирюч Валуйского округа получила ранения в результате атаки со стороны ВСУ. Беспилотник ударил по частному домовладению. Женщину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями головы бригада скорой помощи доставила в Валуйскую ЦРБ

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar