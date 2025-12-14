Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 15:51

ВСУ атаковали дом в Белгородской области, ранена пятилетняя девочка

Обложка © Telegram/ Настоящий Гладков

Обложка © Telegram/ Настоящий Гладков

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал частный дом в хуторе Екатериновка Волоконовского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в доме проживала большая семья из 13 человек. В результате удара пострадал ребёнок.

«Пятилетнюю девочку со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — рассказал Гладков.

После попадания беспилотника в доме произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали пожарные. Также повреждены крыша и остекление здания. Всю семью временно разместили в пансионате.

Российские дроны блокируют передвижение техники ВСУ на Запорожском направлении
Российские дроны блокируют передвижение техники ВСУ на Запорожском направлении

Ранее Life.ru писал, что беспилотник ВСУ атаковал населённый пункт Подывотье в Севском районе Брянской области. В результате атаки погиб мирный житель. Родным погибшего будут оказаны все необходимые поддержка и материальная помощь.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Дети
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar