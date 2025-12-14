ВСУ атаковали дронами село в Брянской области, погиб мирный житель
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski
Беспилотник ВСУ атаковал населённый пункт Подывотье в Севском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель», — говорится в сообщении.
Как сообщили власти, родным погибшего будут оказаны все необходимые поддержка и материальная помощь.
Ранее сообщалось, что две женщины получили ранения из-за атак ВСУ в Белгородской области. Одну из пострадавших с осколочными ранениями плеча, бедра и головы доставили в ЦРБ.
