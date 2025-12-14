Путин в Индии
14 декабря, 14:35

ВСУ атаковали дронами село в Брянской области, погиб мирный житель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Беспилотник ВСУ атаковал населённый пункт Подывотье в Севском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель», — говорится в сообщении.

Как сообщили власти, родным погибшего будут оказаны все необходимые поддержка и материальная помощь.

Ранее сообщалось, что две женщины получили ранения из-за атак ВСУ в Белгородской области. Одну из пострадавших с осколочными ранениями плеча, бедра и головы доставили в ЦРБ.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

