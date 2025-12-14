Путин в Индии
Обломки БПЛА повредили 16 домов в посёлке Афипском на Кубани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края после ночной атаки БПЛА повреждены 16 жилых домов. Об этом сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале.

«В посёлке Афипском Северского района обломки БПЛА повредили 16 домов. Пострадавших среди жителей нет. В муниципалитете завершили работу комиссии по оценке ущерба после атаки БПЛА в ночь с 13 на 14 декабря», — указано в сообщении.

По данным властей, в большинстве домов выбиты окна, в ряде случаев повреждены крыши и двери. В одном здании зафиксированы трещины на потолке. Администрация муниципалитета пообещала оказать жителям необходимую помощь.

Напомним, что вчера, 13 декабря, расчёты ПВО уничтожили 94 украинских дрона над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — 41 — сбили над территорией Республики Крым. 24 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Смоленской областью.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

