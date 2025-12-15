Эксперт раскрыл, кому лучше снять деньги с накопительных счетов

Часть вкладчиков может выиграть от перевода средств с накопительных счетов на срочные вклады на фоне снижения банковских ставок в России. Об этом сообщил агентству «Прайм» руководитель продукта Вклады в Сравни Илья Васильков.

«Если человек точно знает, что деньги в ближайшие месяцы не понадобятся, перевод части или всей суммы с накопительного счета на срочный вклад может быть выгодным шагом», — отметил он.

Эксперт пояснил, что накопительные счета удобны возможностью свободно снимать средства, однако банки быстрее всего меняют по ним ставки, реагируя на решения по ключевой ставке. По его словам, срочный вклад позволяет зафиксировать доходность на текущем уровне, пока условия остаются относительно привлекательными. Такой вариант подходит тем, кто не планирует использовать деньги в ближайшее время.

Васильков также указал, что при вероятности обращения к средствам накопительный счёт остаётся более рациональным инструментом, даже несмотря на более быстрое снижение ставок. Он напомнил, что при досрочном расторжении вклада клиент теряет начисленные проценты, из-за чего ожидаемая выгода от высокой ставки может исчезнуть. Эксперт подчеркнул, что выбор инструмента зависит от планирования и финансовой дисциплины клиента.

Перед Новым годом банки традиционно повышают ставки по вкладам, используя сезонные предложения для привлечения клиентов. Эксперт «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин отмечал, что реальный рост доходности по таким акциям обычно составляет 0,5–1 процентный пункт. Более высокие ставки, по его словам, часто связаны с дополнительными условиями или комбинированными продуктами. Он также предупреждал, что предложения со ставками значительно выше ключевой могут включать инвестиционные или страховые элементы, где доходность не гарантирована и зависит от ряда факторов.