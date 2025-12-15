Россия и США
15 декабря, 02:09

Эксперт рассказал, что взять с собой в эконом, чтобы лететь как в бизнесе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaroslav Astakhov

Как несколько принципиально важных идей помогут сделать ваш перелёт в эконом-классе легче? Travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко в беседе с Life.ru поделился дельными советами по сохранению нервов, подробно разобрав каждый этап.

Подготовка к перелёту в эконом-классе — это не просто упаковка чемодана и проверка документов, а целая система небольших решений, которые в сумме определяют комфорт во время нахождения в салоне самолёта. Правильный подход помогает снизить усталость, избежать лишнего стресса и сохранить энергию.

«Готовиться к полёту надо заранее, ещё до начала регистрации. Уточните, каким самолётом вы будете лететь, изучите расположение мест в салоне, а уже когда откроется онлайн-регистрация, постарайтесь забронировать именно этот ряд. Места у аварийных выходов часто предлагают дополнительное пространство для ног, но у них могут быть ограничения по уклону спинки», — поделился эксперт.

Если вы плохо спите в транспорте, место у окна поможет устроиться поудобнее и избежать частых незапланированных пересадок. Тем, кому не сидится на месте, лучше выбирать место у прохода, чтобы не мешать соседям и иметь свободу вставать в любую минуту. При долгих перелётах имеет смысл рассмотреть платные опции с увеличенным расстоянием до впереди стоящего кресла — небольшая доплата возвращается в виде хорошего самочувствия по прибытии.

«Грамотно упакованная ручная кладьтоже очень важно для комфортного перелёта. Стоит заранее продумать, какие вещи должны быть под рукой. Возьмите компактную подушку для шеи, лёгкий плед или большую шаль — они занимают мало места, но однозначно помогут в полёте. В отдельную сумку положите документы, зарядные устройства, наушники с шумоподавлением, запасные носки и гигиенические средстваналичие всего этого под рукой избавит от необходимости соскакивать с места и доставать чемодан с багажной полки», — отмечает специалист.

Если вы собираетесь поработать в дороге, заранее сохраните важные файлы офлайн и возьмите компактную powerbank-зарядку, которая сможет зарядить телефон и планшет. Экономия заряда достигается за счёт отключения фоновых обновлений и понижения яркости экрана.

Аэропорт — место, где можно или испортить себе (да и окружающим) настроение, или, напротив, выиграть несколько часов спокойствия, поэтому важно распланировать время и действия. Регистрация онлайн и ранний приезд помогут избежать очередей. При ожидании рейса полезно найти зону с розетками. Если рейс задерживается, небольшая прогулка по терминалу улучшит кровообращение и снизит тревожность, а лёгкий перекус в кафе поможет поддержать силы.

Тариел Гажиенко

Travel-эксперт, владелец турагентства

Организация личного пространства в кресле — искусство компромисса между вашими потребностями и уважением к соседям. Есть простые тактики его улучшения. Используйте подушку и шаль, чтобы создать опору для шеи и спины, а также беруши или наушники с шумоподавлением, чтобы отгородиться от посторонних звуков. Если салон заполнен не полностью, можно вежливо предложить соседу поменяться местами или вовсе пересесть на ряд, где свободны сразу несколько кресел.

«Планируя активность в полёте, чередуйте периоды работы и отдыха: час работы за устройством, 20–30 минут чтения и прогулка по салону помогут избежать усталости. Не забывайте о простых правилах гигиены в ограниченном пространстве — влажные салфетки и антибактериальный гель вам в помощь», — такой рутины советует придерживаться специалист по путешествиям.

Простые упражнения, гидратация и правильное питание — то, что нужно во время перелёта. Делайте короткие упражнения для ног и ступней каждые полчаса, чтобы улучшить венозный отток и снизить риск отеков: даже спокойные вращения стопами и подъёмы на носки улучшают самочувствие. Пейте воду небольшими порциями, избегая избыточного количества кофе. Однозначно стоит отказаться от алкоголя, который усиливает обезвоживание.

Питание в полёте — ещё один важный нюанс. Лучше заранее заказать лёгкий вариант обеда/ ужина. Часто в полёте подают жареное и жирное — от таких блюд стоит отказаться. Идеально — взять еду с собой, чтобы у вас было именно то, что вы любите, а не полагаться на волю случая.

Если у вас есть хронические заболевания или склонность к тромбозам, заранее проконсультируйтесь с врачом по поводу необходимых препаратов и мер предосторожности, включая компрессионные чулки. По прибытии уделите себе время на восстановление: лёгкая прогулка на свежем воздухе, вода и короткий сон помогут быстрее адаптироваться и почувствовать себя бодрее.

Ольга Годуненко
