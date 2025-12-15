Эксперт рассказал, что взять с собой в эконом, чтобы лететь как в бизнесе

Как несколько принципиально важных идей помогут сделать ваш перелёт в эконом-классе легче? Travel-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко в беседе с Life.ru поделился дельными советами по сохранению нервов, подробно разобрав каждый этап.

Подготовка к перелёту в эконом-классе — это не просто упаковка чемодана и проверка документов, а целая система небольших решений, которые в сумме определяют комфорт во время нахождения в салоне самолёта. Правильный подход помогает снизить усталость, избежать лишнего стресса и сохранить энергию.

«Готовиться к полёту надо заранее, ещё до начала регистрации. Уточните, каким самолётом вы будете лететь, изучите расположение мест в салоне, а уже когда откроется онлайн-регистрация, постарайтесь забронировать именно этот ряд. Места у аварийных выходов часто предлагают дополнительное пространство для ног, но у них могут быть ограничения по уклону спинки», — поделился эксперт.

Если вы плохо спите в транспорте, место у окна поможет устроиться поудобнее и избежать частых незапланированных пересадок. Тем, кому не сидится на месте, лучше выбирать место у прохода, чтобы не мешать соседям и иметь свободу вставать в любую минуту. При долгих перелётах имеет смысл рассмотреть платные опции с увеличенным расстоянием до впереди стоящего кресла — небольшая доплата возвращается в виде хорошего самочувствия по прибытии.

«Грамотно упакованная ручная кладь — тоже очень важно для комфортного перелёта. Стоит заранее продумать, какие вещи должны быть под рукой. Возьмите компактную подушку для шеи, лёгкий плед или большую шаль — они занимают мало места, но однозначно помогут в полёте. В отдельную сумку положите документы, зарядные устройства, наушники с шумоподавлением, запасные носки и гигиенические средства — наличие всего этого под рукой избавит от необходимости соскакивать с места и доставать чемодан с багажной полки», — отмечает специалист.

Если вы собираетесь поработать в дороге, заранее сохраните важные файлы офлайн и возьмите компактную powerbank-зарядку, которая сможет зарядить телефон и планшет. Экономия заряда достигается за счёт отключения фоновых обновлений и понижения яркости экрана.

Аэропорт — место, где можно или испортить себе (да и окружающим) настроение, или, напротив, выиграть несколько часов спокойствия, поэтому важно распланировать время и действия. Регистрация онлайн и ранний приезд помогут избежать очередей. При ожидании рейса полезно найти зону с розетками. Если рейс задерживается, небольшая прогулка по терминалу улучшит кровообращение и снизит тревожность, а лёгкий перекус в кафе поможет поддержать силы. Тариел Гажиенко Travel-эксперт, владелец турагентства

Организация личного пространства в кресле — искусство компромисса между вашими потребностями и уважением к соседям. Есть простые тактики его улучшения. Используйте подушку и шаль, чтобы создать опору для шеи и спины, а также беруши или наушники с шумоподавлением, чтобы отгородиться от посторонних звуков. Если салон заполнен не полностью, можно вежливо предложить соседу поменяться местами или вовсе пересесть на ряд, где свободны сразу несколько кресел.

«Планируя активность в полёте, чередуйте периоды работы и отдыха: час работы за устройством, 20–30 минут чтения и прогулка по салону помогут избежать усталости. Не забывайте о простых правилах гигиены в ограниченном пространстве — влажные салфетки и антибактериальный гель вам в помощь», — такой рутины советует придерживаться специалист по путешествиям.

Простые упражнения, гидратация и правильное питание — то, что нужно во время перелёта. Делайте короткие упражнения для ног и ступней каждые полчаса, чтобы улучшить венозный отток и снизить риск отеков: даже спокойные вращения стопами и подъёмы на носки улучшают самочувствие. Пейте воду небольшими порциями, избегая избыточного количества кофе. Однозначно стоит отказаться от алкоголя, который усиливает обезвоживание.

Питание в полёте — ещё один важный нюанс. Лучше заранее заказать лёгкий вариант обеда/ ужина. Часто в полёте подают жареное и жирное — от таких блюд стоит отказаться. Идеально — взять еду с собой, чтобы у вас было именно то, что вы любите, а не полагаться на волю случая.

Если у вас есть хронические заболевания или склонность к тромбозам, заранее проконсультируйтесь с врачом по поводу необходимых препаратов и мер предосторожности, включая компрессионные чулки. По прибытии уделите себе время на восстановление: лёгкая прогулка на свежем воздухе, вода и короткий сон помогут быстрее адаптироваться и почувствовать себя бодрее.

