В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево есть тайные свидетели

В уголовном деле о хищении средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево задействованы порядка десяти тайных свидетелей. Об этом сообщил «РИА Новости» информированный источник, знакомый с ходом расследования.

По данному делу уже задержаны 40 человек. Среди фигурантов — предполагаемый организатор преступной схемы Алексей Кабочкин. По версии следствия, группа, в которую входили и сотрудники правоохранительных органов, целенаправленно выбирала в качестве жертв военнослужащих, прибывающих в аэропорт. Преступники похищали у бойцов деньги путём краж, вымогательства и мошенничества, причём большинство эпизодов связано с завышением цен на такси.

Из материалов дела следует, что соучастники подходили к бойцам в аэропорту, предлагая поездку по изначально разумной цене, но в конце пути многократно завышали стоимость. Например, поездка за 2 тысячи рублей могла «превратиться» в 40 или даже 90 тысяч. За отказ платить потерпевшим угрожали физической расправой. В некоторых случаях деньги списывали с карт военнослужащих с помощью банковского терминала, предварительно лишив их бдительности, например, предложив выпить.

Общая сумма ущерба по уголовному делу превышает 4 миллиона рублей.

Ранее в Ростовской области задержали группу подозреваемых в краже более 2,5 млн рублей у участника специальной военной операции. Злоумышленники предложили потерпевшему помощь в оформлении документов, трудоустройстве и заключении контракта с армией. Под этим предлогом они помогли ему открыть банковский счёт, а затем завладели его зарплатной картой.