Собянин сообщил о перехвате ещё десяти беспилотников на подлёте к Москве

Средства противовоздушной обороны уничтожили ещё десять беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Изначально мэр сообщил о трёх сбитых беспилотниках. Позже уточнил, что спустя несколько минут силы ПВО перехватили ещё один дрон, а затем ещё по три. По его словам, все аппараты ликвидировали на подлёте. Экстренные службы продолжают работу на местах обнаружения обломков.

До этого Собянин сообщал ещё о двух БПЛА, которые ликвидировали на подлёте к Москве.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ночью зафиксировали серию взрывов на фоне работы противовоздушной обороны. Предварительно, расчёты ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. По словам жителей, обломки одного из уничтоженных беспилотников рухнули в частном секторе, после этого начался пожар. На место уже выехали экстренные службы. В регионе была объявлена беспилотная опасность. Официальной информации о последствиях атаки пока не было.