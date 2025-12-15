Россиянам рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году

В 2026 году на страховую пенсию по старости выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Это произойдёт в рамках завершения переходного периода повышения пенсионного возраста. Об этом рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, пишет «Прайм».

Эксперт пояснила, что мужчины смогут оформить пенсию в 64 года, женщины — в 59 лет. После завершения переходного этапа начнёт действовать единое правило выхода на пенсию. Для мужчин возраст составит 65 лет, для женщин — 60 лет. Подольская также обратила внимание на возможность добровольного отказа от выхода на пенсию при достижении установленного возраста. Такой шаг даёт право на повышающие коэффициенты к фиксированной выплате и индивидуальным пенсионным коэффициентам. По её словам, механизм может заинтересовать тех, кто не набрал минимальное количество пенсионных баллов.

За первый год отсрочки, как уточнила эксперт, фиксированная выплата увеличивается на 5,6%, а стоимость индивидуального пенсионного коэффициента — на 7%.

С 2025 года для назначения страховой пенсии по старости требуется не менее 30 пенсионных баллов и минимум 15 лет страхового стажа. Проверить количество накопленных баллов и стаж можно через личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России.

Ранее сообщалось, что в России скорректируют график выплаты пенсий из-за новогодних праздников. Январские выплаты перечислят досрочно, ещё в конце декабря 2025 года, чтобы пенсионеры получили средства до начала длительных выходных. Сроки зачисления будут зависеть от региона и способа получения пенсии. Получателям через банки средства поступят с 22 по 29 декабря, через отделения «Почты России» — с 25 по 30 декабря. При этом досрочно выплаченная январская пенсия будет проиндексирована на 7,6%, а индексация социальных пенсий запланирована на 1 апреля 2026 года и составит 6,8%.