12 декабря, 11:37

В России изменится график выплаты пенсий из-за новогодних праздников

Обложка © Life.ru

Из-за новогодних праздников в России изменится график выплаты пенсий, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, чтобы пенсионеры получили средства до начала длинных каникул, январский платёж будет перечислен досрочно, в конце декабря 2025 года.

«В преддверии новогодних праздников важно донести до всех пенсионеров страны ясную и точную информацию о порядке предстоящих выплат», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что конкретные сроки выплат зависят от региона и способа получения средств. Пенсионерам, получающим деньги на банковские карты, средства поступят в период с 22 по 29 декабря, а тем, кто пользуется услугами отделений «Почты России», — с 25 по 30 декабря.

При этом январская пенсия, выплаченная в декабре, будет проиндексирована на 7,6%. В результате минимальная страховая пенсия по старости составит 14 287 рублей. Что касается социальных пенсий, их индексация на 6,8% запланирована на 1 апреля 2026 года.

«Убедительно прошу всех пенсионеров не верить непроверенным слухам. Все положенные по закону выплаты будут произведены в полном объёме и в установленные сроки», — цитирует RT депутата ГД РФ.

Ранее министр труда озвучил сроки досрочной выплаты январской пенсии миллионам россиян. Кстати, с 1 января вступят в силу изменения в закон о пенсиях. Кроме того, в Госдуме рассказали, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году.

Борис Эльфанд
    avatar