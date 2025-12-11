Путин заявил, что пенсии россиян должны расти темпами не ниже инфляции

Президент РФ Владимир Путин призвал продолжать системно работать над увеличением доходов пенсионеров. По его словам, темпы роста выплат должны быть не ниже инфляции.

«Как и было обозначено в майском указе 2024 года, пенсии должны расти темпами не ниже инфляции», — отметил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Он также анонсировал, что с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6% — как раз выше ожидаемой инфляции по итогам текущего года. А социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля.

Ранее в Госдуме сообщили, что средний размер социальной пенсии в России после апрельского повышения достигнет 16,6 тысячи рублей. Такой вид выплат назначается гражданам, которые не приобрели необходимого страхового стажа. В эту категорию входят дети-инвалиды, инвалиды с детства, а также пожилые люди.