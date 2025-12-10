Финансист раскрыл, какой размер пенсии можно назвать справедливым

Справедливая пенсия по международным стандартам должна составлять 40% от среднего заработка человека. Такое мнение в интервью «Газете.ru» высказал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв.

«При текущей номинальной (до вычета налогов) зарплате в 100 тыс. рублей пенсионерам следовало бы иметь не менее 40 тыс. рублей пенсии в месяц. Это около $500. Примерно на таком уровне находятся пенсии в Словакии, Венгрии или Румынии», — отметил Селезнёв.

При этом он указал, что средний уровень пенсий по Европе составляет более $1,5 тыс., что втрое выше, чем у восточных стран ЕС.

Эксперт подчеркнул, что для пятикратного увеличения доходов российских пенсионеров, которые сейчас получают чуть более 300 долларов, до среднеевропейского уровня курс доллара должен снизиться до нереалистичных 16 рублей, что соответствовало бы показателям 1998 года. Таким образом, по его мнению, достижение европейских стандартов пенсионного обеспечения требует не только экономического роста, но и фундаментальных изменений в финансовой системе.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2026 году в России проиндексируют социальные пенсии на 6,8%. Таким образом, после этой процедуры размер выплат составит 16 590 рублей. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» устанавливает гарантии получения социальной пенсии для следующих категорий граждан: по достижении старости, в случае потери кормильца, детям, оба родителя которых неизвестны, а также лицам с инвалидностью, включая детей-инвалидов.