В Госдуме рассказали, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году

Надбавка предусмотрена из-за вредных, опасных, напряжённых и тяжёлых условий труда. Её размер индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа, дающего право на начисление, поэтому выплаты могут меняться в течение года. Пересчёт будет проводиться первого числа в феврале, мае, августе и ноябре.

А ранее доцент Игорь Балынин рассказал, что мужчины в 50 лет и женщины в 45 лет получают право выйти на пенсию досрочно, если постоянно проживают в районах Крайнего Севера и проработали не менее 25 и 20 лет соответственно в качестве оленеводов, рыбаков или охотников-промысловиков. Также досрочная пенсия положена женщинам с 50 лет, проработавшим не менее 15 лет трактористами-машинистами в сельском хозяйстве или на строительных и дорожных машинах.