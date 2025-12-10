В Госдуме рассказали, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году
Обложка © Life.ru
Членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности в 2026 году будут пересчитывать ежемесячную надбавку к пенсии четыре раза. Об этом рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Алексей Говырин.
Надбавка предусмотрена из-за вредных, опасных, напряжённых и тяжёлых условий труда. Её размер индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа, дающего право на начисление, поэтому выплаты могут меняться в течение года. Пересчёт будет проводиться первого числа в феврале, мае, августе и ноябре.
А ранее доцент Игорь Балынин рассказал, что мужчины в 50 лет и женщины в 45 лет получают право выйти на пенсию досрочно, если постоянно проживают в районах Крайнего Севера и проработали не менее 25 и 20 лет соответственно в качестве оленеводов, рыбаков или охотников-промысловиков. Также досрочная пенсия положена женщинам с 50 лет, проработавшим не менее 15 лет трактористами-машинистами в сельском хозяйстве или на строительных и дорожных машинах.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.