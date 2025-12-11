Средний размер социальной пенсии в России увеличится до 16,6 тысячи рублей

С апреля 2026 года средний размер социальной пенсии в России достигнет 16,6 тысячи рублей. Такие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на депутата Государственной думы от «Единой России» Алексея Говырина.

Указанная сумма станет действительной после проведения ежегодной индексации на 6,8 процента, которая традиционно проходит в весенний период. Говырин ранее сообщил о предстоящем повышении данного вида выплат.

Социальные пенсии назначаются гражданам, которые не приобрели необходимого страхового стажа. В эту категорию входят дети-инвалиды, инвалиды с детства, а также пожилые люди. Индексация также затронет государственные пенсии, выплачиваемые отдельным льготным категориям россиян.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности в 2026 году будут пересчитывать ежемесячную надбавку к пенсии четыре раза. Надбавка предусмотрена из-за вредных, опасных, напряжённых и тяжёлых условий труда. Её размер индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа, дающего право на начисление, поэтому выплаты могут меняться в течение года.