Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 09:53

Министр труда уточнил сроки досрочной выплаты январской пенсии миллионам россиян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россияне получат небольшой подарочек от пенсионного фонда в преддверии Нового года в виде своей же пенсии. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, эта мера коснётся тех, кто получает средства на банковскую карту.

«Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно — в конце декабря. Речь идёт о тех, кто получает пенсию через банки на свои пластиковые карты. Это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул», — сказал Котяков журналистам.

С 1 января вступят в силу изменения в закон о пенсиях. Кому повысят выплаты и на сколько
С 1 января вступят в силу изменения в закон о пенсиях. Кому повысят выплаты и на сколько

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал продолжать системную работу по увеличению доходов пенсионеров, подчеркнув, что темпы роста выплат должны не отставать от инфляции. Он также объявил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, что превышает ожидаемый уровень инфляции за текущий год. Социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Пенсии
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar