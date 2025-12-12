Министр труда уточнил сроки досрочной выплаты январской пенсии миллионам россиян

Россияне получат небольшой подарочек от пенсионного фонда в преддверии Нового года в виде своей же пенсии. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, эта мера коснётся тех, кто получает средства на банковскую карту.

«Часть пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно — в конце декабря. Речь идёт о тех, кто получает пенсию через банки на свои пластиковые карты. Это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул», — сказал Котяков журналистам.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал продолжать системную работу по увеличению доходов пенсионеров, подчеркнув, что темпы роста выплат должны не отставать от инфляции. Он также объявил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, что превышает ожидаемый уровень инфляции за текущий год. Социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля.