15 декабря, 03:26

Дана Борисова озвучила причину расставания дочери с продюсером Диброва

Обложка © Telegram / Дана Борисова

Дочь телеведущей Даны Борисовой, Полина, прекратила отношения с Артуром Якобсоном — продюсером Дмитрия Диброва. По слова Полины, в расставании виновата она.

Борисова рассказала, что её дочь изменила Якобсону, не назвав имени нового избранника. Сама ведущая осудила произошедшее, пишет «7 Дней».

В настоящий момент Полина, как отмечает Дана, тяжело переживает разрыв. Кроме того, у дочери с матерью сохраняются натянутые отношения.

Ранее психолог и хирург раскрыли причины бесконечных преображений дочери Борисовой. Психолог считает, что начав экспериментировать с внешностью, человек часто попадает в замкнутый круг и не может остановиться. По её мнению, Полина использует преображения как способ поддержания интереса аудитории в шоу-бизнесе, где у неё нет других ярких талантов. Этот процесс подобен лавине, и ожидается, что девушка продолжит изменения, чтобы не потерять внимание подписчиков. Пластический хирург видит ситуацию иначе. Он отмечает, что 18 лет — символический рубеж, когда многие решаются на долгожданные изменения.

