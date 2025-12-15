Дана Борисова озвучила причину расставания дочери с продюсером Диброва

Ранее психолог и хирург раскрыли причины бесконечных преображений дочери Борисовой. Психолог считает, что начав экспериментировать с внешностью, человек часто попадает в замкнутый круг и не может остановиться. По её мнению, Полина использует преображения как способ поддержания интереса аудитории в шоу-бизнесе, где у неё нет других ярких талантов. Этот процесс подобен лавине, и ожидается, что девушка продолжит изменения, чтобы не потерять внимание подписчиков. Пластический хирург видит ситуацию иначе. Он отмечает, что 18 лет — символический рубеж, когда многие решаются на долгожданные изменения.