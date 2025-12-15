Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 03:55

Главком НАТО в Европе участвовал в переговорах США и Украины в Берлине

Обложка © X / Special Envoy Steve Witkoff

Обложка © X / Special Envoy Steve Witkoff

В Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины, в которых принял участие главнокомандующий объединёнными Вооружёнными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

Опубликованные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом фотографии показывают, что Гринкевич в форме сидел слева от Уиткоффа. Справа от него располагался зять президента США Джаред Кушнер. Ранее участие американского генерала в переговорах не сообщалось.

Сенатор Карасин считает, что встреча в Берлине может затруднить мирный процесс
Сенатор Карасин считает, что встреча в Берлине может затруднить мирный процесс

Ранее Уиткофф заявил, что делегации Соединённых Штатов и Украины в Берлине достигли «значительного прогресса» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны провели углублённые дискуссии по 20 пунктам мирного плана, экономическим вопросам и другим темам.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Германия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar