Главком НАТО в Европе участвовал в переговорах США и Украины в Берлине

В Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины, в которых принял участие главнокомандующий объединёнными Вооружёнными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич.

Опубликованные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом фотографии показывают, что Гринкевич в форме сидел слева от Уиткоффа. Справа от него располагался зять президента США Джаред Кушнер. Ранее участие американского генерала в переговорах не сообщалось.

Ранее Уиткофф заявил, что делегации Соединённых Штатов и Украины в Берлине достигли «значительного прогресса» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны провели углублённые дискуссии по 20 пунктам мирного плана, экономическим вопросам и другим темам.