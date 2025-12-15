Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 01:20

Сенатор Карасин считает, что встреча в Берлине может затруднить мирный процесс

Григорий Карасин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Григорий Карасин. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Встреча представителей Евросоюза, США и Украины в Берлине 15 декабря, вероятнее всего, приведёт к выдвижению новых условий мирного урегулирования, что может негативно сказаться на переговорном процессе. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью газете «Известия».

Карасин выразил сомнение в конструктивности предстоящей встречи, ссылаясь на неготовность украинской стороны к компромиссам.

«Хотелось бы надеяться, что она (встреча в Берлине. — Прим. Life.ru) ускорит (мирный процесс. — Прим. Life.ru), но если рассуждать со знанием дела и характера участников предстоящей встречи, то надежд мало, потому что недоговороспособность режима Зеленского хорошо известна, и наверняка всё будет посвящено тому, как окончательно запутать всю картину урегулирования, выставить какие-то новые условия», — считает сенатор.

Он добавил, что Россия заинтересована в долгосрочном и конструктивном решении, которое обеспечит стабильность на десятилетия вперед, однако от «евротройки» и киевского режима ожидать этого сложно.

Ранее в Берлине прошли переговоры представителей США и Украины при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. На встрече обсуждаются политическое соглашение о прекращении боевых действий, включая возможные параметры перемирия, территориальные уступки и гарантии безопасности для Киева.

В Раде призвали украинцев не ждать результатов от переговоров в Берлине
В Раде призвали украинцев не ждать результатов от переговоров в Берлине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что делегации Соединённых Штатов и Украины в Берлине достигли «значительного прогресса» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, делегации провели углублённые дискуссии по плану мирного урегулирования, экономическим вопросам и другим темам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Германия
  • Григорий Карасин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar