За ночь расчёты ПВО уничтожили 130 украинских беспилотников над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 130 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 14 декабря до 7.00 мск 15 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество беспилотников — 38 — сбили над Астраханской областью. По 25 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области и над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву. По восемь дронов уничтожили над Белгородской, Ростовской и Калужской областями. Шесть беспилотников перехватили над Тульской областью, четыре — над территорией Республики Калмыкия, по три — над Курской и Орловской областями, по одному — над территорией Рязанской области и акваторией Каспийского моря.

Ранее Ростов-на-Дону, Каменск, Новошахтинск и девять районов Ростовской области подверглись массированной атаке беспилотников. Пострадали частные дома и два автомобиля. Пожарные прибыли оперативно и локализовали возгорание. В населённых пунктах также отмечены повреждения частных строений и техники. Власти продолжают оценку ущерба и принимают меры для предотвращения новых инцидентов.