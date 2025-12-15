Системы ПВО сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву
Обложка © Shutterrstock / FOTODOM / Anelo
Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё три украинских беспилотника на подлёте к российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбито три БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
За ночь системы ПВО России уничтожили 130 украинских беспилотников над 12 российскими регионами, а также над акваторией Каспийского моря. Наибольшее количество беспилотников — 38 — сбили над Астраханской областью. По 25 БПЛА ликвидировали над территорией Брянской области и над территорией Московского региона, в том числе 15 БПЛА, летевших на Москву. По восемь дронов уничтожили над Белгородской, Ростовской и Калужской областями. Шесть беспилотников перехватили над Тульской областью, четыре — над территорией Республики Калмыкия, по три — над Курской и Орловской областями, по одному — над территорией Рязанской области и акваторией Каспийского моря.
