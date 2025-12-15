На Запорожском и Херсонском направлениях российские силовые структуры отмечают интересную закономерность. Резкий всплеск желающих сдаться в плен среди украинских военных происходит после необычной психологической операции.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, помимо традиционных листовок с QR-кодом на Telegram-бот для сдачи в плен, иногда используются муляжи долларовых купюр. На них также нанесён тот самый код.

«После таких сбросов всегда отмечается всплеск желающих сдаться», — отметил источник.

Предполагается, что внимание солдат ВСУ привлекает сам вид денежной купюры, что заставляет их подбирать листовку и сканировать код. Источник также уточнил, что, несмотря на редкие провокации, система работает эффективно: боты активно используются, а те, кто сдаётся чаще всего, — это жители этих же регионов, мобилизованные принудительно.

Ранее сообщалось, что в процессе освобождения населённого пункта Остаповское в Днепропетровской области, подразделения группировки «Восток» захватили в плен двух украинских военнослужащих. По словам пленных, они добровольно сложили оружие, выбросив его из окна, и выразили готовность сдаться. В ходе последующего допроса они утверждали, что не имели желания участвовать в боевых действиях и были направлены на передовую против своей воли.