Стало известно, как «схема Долиной» отразилась на рынке вторичного жилья в России

Распространение мошенническом «схемы Долиной» серьёзно сказалось на рынке купли-продажи «вторички» в России. Данную тенденцию отметили в банке «Дом.РФ».

«Схема оказывает на рынок купли-продажи вторички существенное влияние, выражающееся в кратном повышении доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые и/или одинокие собственники», — прокомментировал директор клиентского сервиса и взыскания банка «Дом.РФ» Кирилл Малиновский в беседе с РИА «Новости».

Малиновский сообщил, что сообщество с нетерпением ждёт решения Верховного суда 16 декабря. До этого момента, из-за правовой неопределённости, покупатели либо отказываются от сделок, либо выжидают, поскольку нет надёжных способов избежать риска их оспаривания.

Ранее Life.ru писал, что крупнейшие участники рынка недвижимости, столкнувшись с увеличением случаев аннулирования сделок, при которых добросовестные покупатели лишаются средств и жилья, направили обращения в Правительство РФ, Государственную думу и Совет Федерации. В них они предложили ввести специальные правила продажи квартир, принадлежащих пенсионерам.