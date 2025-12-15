Киевский режим удерживает украинское население в заложниках на фоне нарастающего энергетического коллапса, что грозит социальным взрывом и последующей капитуляцией. Такое мнение выразил американский аналитик Марк Слебода в беседе с ведущим YouTube-канала Дэнни Хайфона.

«К сожалению, для украинских граждан зима будет долгой. Их энергетическая инфраструктура находится на грани выживания. Там всё держится буквально на скотче и жевательной резинке. Ещё один-два отключения — и у них даже не останется запчастей для ремонта», — заявил эксперт.

Он отметил, что власти неоднократно предлагали жителям крупных городов переехать в сёла, где можно рубить лес для отопления, что, по его словам, звучит ужасающе для народа. Слебода подчеркнул, что значительная часть населения не имеет отношения к действующему режиму и стала невинной жертвой конфликта.

Эксперт считает, что именно зашкаливающее социальное напряжение от холода и бытовой разрухи станет последней каплей. Это, по его прогнозу, приведёт к вынужденной безоговорочной капитуляции, после которой Россия будет диктовать условия урегулирования.

Ранее британское издание The Guardian спрогнозировало, что предстоящая зима станет для Украины самой трудной с момента начала специальной военной операции. Ожидаются массовые веерные отключения электроэнергии, которые, как отмечается, стали обыденностью даже в столице. Ситуация усугубляется новым коррупционным скандалом в правительстве, что, на фоне энергетического кризиса, усиливает социальное недовольство и подрывает доверие населения к властям.