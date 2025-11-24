Украину ожидает наиболее сложный зимний период с начала специальной военной операции. Такой прогноз содержится в материале британского издания The Guardian.

Страна вынуждена будет пережить «самую холодную и тяжёлую зиму с 2022 года». Особую остроту ситуации придают повсеместные отключения электроэнергии, которые стали обычным явлением не только в провинции, но теперь и в столице.

Дополнительным фактором социального напряжения стало возмущение населения на фоне нового коррупционного скандала в правительственных кругах. Сочетание энергетического кризиса и недоверия к власти создаёт исключительно сложную ситуацию для страны в зимний период.