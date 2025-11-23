Москвичей призвали готовиться к «пляске температуры» в начале зимы

Начало зимы в столичном регионе, скорее всего, будет тёплым, с температурой выше климатической нормы, полагает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, после тёплого ноября в 50–60% случаев следует тёплый декабрь, поэтому ожидается превышение средних значений на 1-3 градуса, хотя кратковременные и резкие похолодания исключать не стоит.

Снежный покров в Москве и области ожидается к концу первой декады декабря, но «пляска температуры около нулевой отметки» продолжится как минимум первые пять дней. Общая температура за месяц будет положительной, а количество осадков — близким к норме или чуть больше, спрогнозировал собеседник 360.ru.

Минимум до 5 декабря погода сохранит неустойчивый характер с осадками в виде мокрого снега и дождя, продолжила главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По её словам, температурный фон останется выше нормы: ночью слабо отрицательный, днём слабо положительный, а в воскресенье столица может оказаться в тёплом секторе циклона с потеплением до +5 градусов.

«И ещё несколько волн такой относительно теплой погоды, но с дождями ожидается на следующей неделе. Пока зима к нам не торопится», — заключила эксперт.

