Автолюбителям рассказали, когда и как сменить шины на зимние
Переходить на зимнюю резину следует при падении среднесуточной температуры ниже +5 градусов, не дожидаясь первого снега, предупредил руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко. По его словам, данное правило особенно актуально для автолюбителей, выезжающих за город, где температура часто бывает ниже, а на дорогах образуется гололёд.
«Выбор типа зимней резины зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль эксплуатируется в мегаполисе, и вы не выезжаете за пределы города, то можно смело использовать так называемую «липучку», — подчеркнул автоэксперт.
Шипованная резина остаётся незаменимой лишь в отдельных ситуациях. При этом зимние шины имеют ограниченный срок службы — не более трёх лет, но для безопасности лучше менять их каждые два года. Собеседник «Радио 1» также предостерёг от покупки подержанных шин, особенно вместе с автомобилем, отметив, что такой выбор сопряжён с серьёзным риском.
