Синоптик рассказала, когда ждать снега в Москве

В Московском регионе снег порадует жителей только на следующей неделе, после 23 ноября. В ближайшие четыре дня осадки не прогнозируются. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Атмосферное давление практически до конца календарной недели будет повышенным, поэтому существенных осадков не ожидается. Сегодняшний и завтрашний дни будут вообще без осадков. Температура воздуха в ночные часы будет преобладать на уровне минус 1 – минус 3 градуса, дневная температура будет слабо положительной», — поделилась синоптик.

В пятницу, 21 ноября, погода существенно не изменится. А в ближайшие выходные возможен лёгкий морозец с понижением температуры до минус 5 градусов. Впрочем, такое свежее «дыхание» приближающейся зимы располагает к приятным прогулкам и пробежкам по паркам и лесу.

Ранее руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко предупредил, что переходить на зимнюю резину следует при падении среднесуточной температуры ниже +5 градусов, не дожидаясь первого снега.