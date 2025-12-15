Россия и США
15 декабря, 07:10

WSJ: Переговоры украинской и американской делегаций оказались непростыми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viacheslav Nikolaenko

Переговоры, прошедшие между делегациями Украины и США, оказались непростыми. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Один из источников, знакомый с ходом воскресных переговоров, охарактеризовал их как сложные, отметив, что американская сторона, по всей видимости, не желает идти на компромисс по проекту мирного соглашения», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что переговоры между Украиной и её западными партнёрами превратились в перетягивание каната. Так, Вашингтон настаивает на принятии быстрых решений, в то время как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что сохраняются существенные разногласия, которые необходимо урегулировать.

Ранее Уиткофф заявил, что делегации Соединённых Штатов и Украины в Берлине достигли «значительного прогресса» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны провели углублённые дискуссии по 20 пунктам мирного плана, экономическим вопросам и другим темам.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Мария Любицкая
