Условие главы украинского режима Владимира Зеленского для завершения конфликта фактически скрывает просьбу о вступлении в НАТО. Об этом в соцсети Х сообщил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Скажите мне, что вы хотите пятую статью НАТО, не говоря мне, что вы её хотите. Зеленский хочет статью пятую НАТО, но называет её «гарантией безопасности» вместо того, чем она является на самом деле», — написал Мема.

Конфликт на Украине будет продолжаться, пока вопрос вступления страны в НАТО остаётся ключевым требованием украинской стороны. Политик подчеркнул, что формулировки о «гарантиях безопасности» фактически маскируют намерение получить защиту по пятой статье Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о готовности отказаться от требований о вступлении в НАТО в обмен на гарантии коллективной безопасности от США и европейских стран. Он уточнял, что речь идёт о двусторонних гарантиях, аналогичных статье 5 Североатлантического альянса, которые должны предоставить не только США, но и европейские партнёры, а также такие страны, как Канада и Япония.