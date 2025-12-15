Футболист Сычёв высказался о болезни коллеги Алдонина

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв прокомментировал состояние здоровья своего бывшего партнёра по команде Евгения Алдонина. Об этом информирует издание «Чемпионат».

Сычёв, который поддерживает тесный контакт с Алдониным, подчеркнул, что был в курсе ситуации с самого начала. Он отметил, что именно в подобных непростых ситуациях по-настоящему проявляется характер человека, и охарактеризовал приятеля как прирождённого бойца.

«Это самый волевой и сильный человек из мира футбола, которого я знаю», — заявил Сычёв.

Ранее сообщалось, что бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин проходит лечение в Германии. Спортсмен выразил глубокую благодарность всем болельщикам за тёплые слова и поддержку. Он подчеркнул, что продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, надеясь на положительный исход и прикладывая для этого все усилия.