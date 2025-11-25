Онкобольной Евгений Алдонин впервые вышел на связь из клиники в Германии

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин, проходящий лечение в Германии, рассказал о своём состоянии во время борьбы с онкологическим заболеванием. Его слова опубликовал в Telegram спортивный журналист Дмитрий Шнякин.

По словам Шнякина, Алдонин сохраняет бодрый настрой и находится под наблюдением специалистов. Сам футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что продолжает бороться с болезнью.

«Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь», — передал журналист слова Алдонина.

Ранее сообщалось, что у 45-летнего спортсмена диагностировано онкологическое заболевание, лечение которого требует значительных финансовых затрат. В связи с этим в спортивном сообществе был организован сбор средств на его терапию.

Евгений Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА в 2005 году. В составе национальной сборной он провёл 29 матчей.

Алдонин также известен как бывший супруг певицы Юлии Началовой, которая скончалась в 2019 году после тяжёлой болезни. В их браке родилась дочь Вера.