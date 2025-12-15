Россия и США
15 декабря, 07:40

Врач предупредила о двух опасных ошибках пенсионеров при приёме лекарств

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Две главные ошибки в приёме лекарств могут привести пожилого человека к экстренной госпитализации. Об этом рассказала директор Российского геронтологического центра, профессор Ольга Ткачёва.

Первая опасность — отказ от прописанных препаратов или самовольное снижение дозы. Вторая — бесконтрольный приём лекарств и добавок по совету знакомых или из рекламы. Оба сценария ежегодно приводят к сотням тысяч предотвратимых обращений в неотложку.

«Ошибки в приёме медикаментов ежегодно приводят примерно к 700 000 обращений в отделения неотложной помощи, многие из которых можно предотвратить при ответственном подходе к терапии», — заметила доктор в беседе с «Газетой.ru».

Особенно рискованным становится поведение в праздники, когда аптеки и поликлиники работают с перебоями, а реклама «чудо-средств» активизируется. Эксперт призвала родственников помогать пожилым людям следить за графиком приёма и не допускать в него препараты без назначения врача.

Бокал вина – это «лекарство» для сердца? Кардиолог назвал безопасную дозу

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала о системных сбоях в обеспечении льготными лекарствами в ряде российских регионов. Пациенты сталкивались с задержками, дефицитом и просроченными препаратами. Ключевой проблемой называлось несвоевременное обеспечение, когда аптеки выдают рецепты с отсроченным обслуживанием, но чёткого контроля за сроками поступления лекарств нет.

Юрий Лысенко
