Программа Фёдорова по радикальной реформе ОП Украины отпугнула Зеленского

Глава украинского режима Владимир Зеленский планировал назначить главой офиса президента Украины министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова. Однако тот отпугнул экс-комика после представления своей слишком радикальной программы реформирования аппарата. Об этом сообщило агентство РБК-Украины со ссылкой на источники.

«Ещё на позапрошлой неделе вопрос казался почти решённым – главой офиса Зеленского должен был стать первый вице-премьер Михаил Фёдоров. Но он пришёл… с программой слишком радикального переустройства офиса, чем и отпугнул Зеленского», — говорится в материале.

На решение Зеленского также мог повлиять факт участия Федорова в увольнении предыдущего главы офиса Андрея Ермака, вместе с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией. При назначении нового главы офиса всегда возникает вопрос о текущих заместителях, включая куратора силового блока Олега Татарова. Его ценят «наверху» за менеджерские качества, но любое переназначение негативно сказывается на имидже.

Зеленский хотел бы концептуально реформировать офис, объединив его с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которым он сам руководит. Однако в настоящее время президент полностью погружён в переговоры по урегулированию, и на масштабные перестановки просто нет времени.

Ранее сообщалось, что первым высокопоставленным украинским чиновником, публично выдвинувшим идею об увольнении Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины, стал первый вице-премьер Михаил Фёдоров. Первые намёки на отставку Ермака появились ещё летом, во время массовых протестов против действий властей и работы антикоррупционных органов.