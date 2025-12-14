Ермак помирился с Зеленским после коррупционного скандала
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, © Wikipedia / U.S. Department of State
Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак помирился с главой киевского режима и восстановил активное общение с ним. Соответствующую информацию распространил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«Андрей Ермак возобновил общение с Зеленским. Сразу после увольнения в ОП произошёл грандиозный скандал, и Ермак перестал общаться с Владимиром Александровичем. Сейчас они очень активно общаются и постоянно поддерживают контакт», — написал нардеп, не указав источник данных.
По его оценке, на данный момент Ермак уже утратил прежнее влияние, однако складывается впечатление, что со временем он может вернуться в большую политику. Как предположил Гончаренко*, именно эта перспектива тормозит назначение нового руководителя администрации Зеленского.
Напомним, что 10 ноября украинские антикоррупционные органы инициировали масштабную спецоперацию «Мидас» по вскрытию крупной коррупционной схемы в энергетическом секторе. В центре расследования оказался предприниматель и друг Зеленского Тимур Миндич. Обыски были проведены у него, у министра юстиции Германа Галущенко (впоследствии отправленного в отставку), а также в компании «Энергоатом». По версии следствия, участники схемы отмыли не менее 100 миллионов долларов. В тот же день следователи начали публиковать фрагменты записей переговоров из квартиры Миндича, где обсуждались коррупционные схемы.
Ранее сообщалось, что Зеленский издал указ об освобождении Андрея Ермака от должности главы офиса президента. Решение об уходе Ермак принял самостоятельно, подав соответствующее заявление после проведения НАБУ следственных действий. Сообщалось, что в скором времени будут проведены консультации с возможными претендентами на вакантную позицию. Тем не менее, Зеленский заявил, что вопрос о назначении нового руководителя в настоящее время не является приоритетным, и «сейчас не время» для поиска преемника.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.