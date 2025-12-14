Ермак помирился с Зеленским после коррупционного скандала

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак помирился с главой киевского режима и восстановил активное общение с ним. Соответствующую информацию распространил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Андрей Ермак возобновил общение с Зеленским. Сразу после увольнения в ОП произошёл грандиозный скандал, и Ермак перестал общаться с Владимиром Александровичем. Сейчас они очень активно общаются и постоянно поддерживают контакт», — написал нардеп, не указав источник данных.

По его оценке, на данный момент Ермак уже утратил прежнее влияние, однако складывается впечатление, что со временем он может вернуться в большую политику. Как предположил Гончаренко*, именно эта перспектива тормозит назначение нового руководителя администрации Зеленского.

Напомним, что 10 ноября украинские антикоррупционные органы инициировали масштабную спецоперацию «Мидас» по вскрытию крупной коррупционной схемы в энергетическом секторе. В центре расследования оказался предприниматель и друг Зеленского Тимур Миндич. Обыски были проведены у него, у министра юстиции Германа Галущенко (впоследствии отправленного в отставку), а также в компании «Энергоатом». По версии следствия, участники схемы отмыли не менее 100 миллионов долларов. В тот же день следователи начали публиковать фрагменты записей переговоров из квартиры Миндича, где обсуждались коррупционные схемы.

