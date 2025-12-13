На Украине уволили бывшего заместителя Ермака

Заместитель главы офиса президента Украины Олег Татаров покидает свой пост. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.

«Олега Татарова увольняют из офиса Зеленского. Чтобы разойтись не очень плохо, Зеленский предлагал главе СБУ Малюку взять его кем-то к себе. Но у Малюка как-то места не нашлось», — написал он.

По словам Гончаренко*, Татаров, скорее всего, продолжит работу в Главном управлении разведки. Предложения о трудоустройстве в других ведомствах пока не нашли реализации.

