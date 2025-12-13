Путин в Индии
Регион
13 декабря, 11:03

На Украине уволили бывшего заместителя Ермака

На Украине уволили замглавы Офиса Зеленского Олега Татарова

Заместитель главы офиса президента Украины Олег Татаров. Обложка © Wikipedia

Заместитель главы офиса президента Украины Олег Татаров покидает свой пост. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.

«Олега Татарова увольняют из офиса Зеленского. Чтобы разойтись не очень плохо, Зеленский предлагал главе СБУ Малюку взять его кем-то к себе. Но у Малюка как-то места не нашлось», — написал он.

По словам Гончаренко*, Татаров, скорее всего, продолжит работу в Главном управлении разведки. Предложения о трудоустройстве в других ведомствах пока не нашли реализации.

В Раде заявили об охоте Зеленского на изгнанного экс-главу его офиса Ермака
В Раде заявили об охоте Зеленского на изгнанного экс-главу его офиса Ермака

Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский подписал указ об отставке Андрея Ермака с поста руководителя офиса президента. Ермак сам написал заявление об уходе после обысков со стороны НАБУ. Отмечалось, что в ближайшее время пройдут консультации с потенциальными кандидатами на освобожденную должность. Однако Зеленский подчеркнул, что вопрос назначения нового главы Офиса президента пока не стоит на повестке и сейчас «не время» для поиска преемника.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Андрей Ермак
  • Мировая политика
  • Политика
