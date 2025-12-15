Kyiv Post: Переговоры в Берлине стали самым детальным обсуждением мира на Украине

Переговоры между американскими и украинскими представителями, состоявшиеся в Берлине, стали наиболее детальным обсуждением возможной последовательности шагов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Как сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника, участвовавшего в процессе, стороны детально рассмотрели механизмы прекращения огня, вопросы предоставления гарантий безопасности и меры по экономической стабилизации.

«Один из западных чиновников, участвовавших в процессе, охарактеризовал встречу как «самое подробное обсуждение последовательности (действий), который мы когда-либо видели», — говорится в материале.

Чиновник отметил, что в ходе сложных и напряжённых дискуссий все стороны отдавали себе отчёт в том, что любые возможные компромиссы будут иметь серьёзные политические последствия.

Напомним, что переговоры проходили в воскресенье в Берлине с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча, длившаяся пять часов, была посвящена обсуждению мирного плана, состоящего из 20 пунктов. По их завершении Уиткофф заявил о достижении определённого прогресса в ходе диалога с украинской делегацией.