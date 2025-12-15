Губернатор Пермского края подписал указ о новом составе правительства

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о новом составе регионального правительства. Документ вступает в силу 16 декабря, когда члены правительства приступят к своим обязанностям. Сохранили свои посты первый зампред правительства Ольга Антипина и вице-премьеры Алексей Чибисов, Андрей Алякринский, Сергей Никифоров и Дмитрий Самойлов. В правительстве больше не работают Александр Борисов и Алексей Черников.

В структуре появятся новые должности. Зампредседателя по вопросам безопасности и информационного развития назначен Александр Щеглов, курирующий Министерство территориальной безопасности и Министерство связи и информационного развития. Заместителем председателя — министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии стал Дмитрий Беланович, он также будет курировать Министерство по туризму. Зампредседателя правительства — министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности назначена Лариса Ведерникова; её блок включает Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия.

Функции, связанные с образованием, спортом и культурой, а также с Коми-Пермяцким округом, будут объединены под одним зампредом. Министр образования Пермского края Раиса Кассина, проработавшая на посту 13 лет, станет советником губернатора, а её обязанности перейдут к Наталье Зверевой. Исполняющей обязанности министра по регулированию контрактной системы назначена Марина Пашиева.

Министерство территориального развития будет расформировано до 1 апреля 2026 года, а его функции перераспределены между другими ведомствами. Исполняющим обязанности министра до завершения ликвидации назначен Иван Корякин. Остальные министры сохранили свои полномочия.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о ротации в Совете по развитию гражданского общества и правам человека. В совет вошли Мария Большакова, возглавляющая «Союз семей военнослужащих России», советник фонда развития технологий Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков и глава движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.