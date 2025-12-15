Военнослужащая «Ахмата» Наталья Максимус с позывным Волчья мать раскрыла подробности преступлений киевского режима, свидетельства которых она видела в «библиотеке» на территории аэропорта Мариуполя. Она упомянула кандалы, с которых смывала кровь после пыток со стороны боевиков «Азова»*.

«Возле этого стенда мы стоим потому, что здесь лежит один артефакт. Это кандалы из мариупольского аэропорта, из той самой «библиотеки», где пытали людей, мирных жителей Мариуполя, пытали наших ребят из ополчения, то есть всех неугодных. <…> Они были в крови, мы их отмывали», — сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Максимус пояснила, что прозвище «библиотека» для мариупольской тюрьмы, где СБУ содержала ополченцев и противников киевской власти, было связано с методами допроса. По её словам, пленных «читали» как книгу, подвергая их пыткам для получения необходимой информации.

Ранее пленный азовец* рассказал, как российский солдат Док спас его от гибели. Украинский военнопленный Дмитрий Лысокобылко публично поблагодарил российских военнослужащих за спасение своей жизни и гуманное обращение. По его словам, российские солдаты проявили гуманизм, тогда как украинская сторона оставила его погибать на поле боя.

