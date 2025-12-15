Этикетолог рассказала, когда уместно начинать поздравлять с наступающим
До Нового года осталось всего 16 дней, и многие уже купили подарки. А с какого дня уже уместно поздравлять «с наступающим», Life.ru рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачёва.
Уместно поздравлять с наступающим буквально в последние дни перед Новым годом, то есть когда уже есть атмосфера праздника, то есть числа с 28-го. Но, на мой взгляд, это черта больших городов, потому что они, как правило, заранее начинают оформлять всё к Новому году, создавая праздничную атмосферу. И людям кажется, что уже праздник, что уже нужно друг друга поздравлять.
По мнению Богачёвой, не стоит поздравлять друг друга в середине декабря: ведь многие ещё закрывают рабочие задачи, спешно доделывают дела, находятся в предновогодней суете. Она напомнила, что раньше друг друга поздравляли с наступающим именно 31 декабря.
«Уверена, что поздравлять за неделю-две до Нового года абсолютно неуместно, а вот за пару дней уже можно начинать», — заключила эксперт.
