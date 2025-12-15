Этикетолог рассказала, когда уместно начинать поздравлять с наступающим

Уместно поздравлять с наступающим буквально в последние дни перед Новым годом, то есть когда уже есть атмосфера праздника, то есть числа с 28-го. Но, на мой взгляд, это черта больших городов, потому что они, как правило, заранее начинают оформлять всё к Новому году, создавая праздничную атмосферу. И людям кажется, что уже праздник, что уже нужно друг друга поздравлять.