Почему нас так тянет купить магическую свечу перед Новым годом: мнения экономиста, психолога и священника

В России резко вырос интерес к магии и эзотерике — продажи магических атрибутов за осенние месяцы прибавили 25–40% по сравнению с весной – летом 2025 года. Чаще всего россияне становятся покупателями карт таро, рун и кристаллов (+45%), шаманские бубны и домашние алтари остаются нишевыми, но и здесь прирост составляет 15–20%. Life.ru спросил у социолога, психолога и священника, почему нас так тянет купить что-нибудь магическое перед Новым годом.

Данные социолога: в России резко вырос спрос на магические атрибуты

По словам экономиста, социолога Дмитрия Алексеева, популярность эзотерики ожидаемо подпитывается соцсетями и трендом на «поиск внутреннего баланса» в период нестабильности. Такие предметы воспринимаются не просто как некие сувениры, а как элементы личных психологических ритуалов и простой способ восстановить эмоциональное равновесие в кризисные периоды.

Если сравнить цены в декабре и весной – летом 2025 года, то почти во всех категориях заметен рост. Шаманские бубны подорожали в среднем на 20%, руны — на 8–10%, таро — на 10–12%, магические кристаллы — на 12–15%, свечи — на 10%, а домашние алтари — примерно на 15%. Повышение ценников связано не только с растущим интересом покупателей, но и с удорожанием материалов, особенно натуральных, а также с увеличением числа самозанятых мастеров, работающих вручную. Дмитрий Алексеев Экономист, социолог

Мнение психолога: почему россияне стали чаще покупать карты таро и магические свечи

Психолог нашла объяснение резко выросшему спросу на магические товары у россиян. По словам Марианны Абравитовой, людям присуще желание волшебства, чтобы всё решилось в один момент. И история человечества стоит на этом. Нынешний резкий спрос на карты, свечи, кристаллы и бубны можно объяснить их доступностью.

Сейчас все эти товары находятся в лёгком доступе: в любом маркетплейсе, в любом магазине есть отдел таких товаров. И это сигнализирует, как колокольчик: смотрите, как всё просто, можно всё это приобрести сейчас. И человеку кажется, что, купив такие товары, он тут же станет волшебником, тут же разрешатся все его проблемы. В общем, это вера в сказку, вера в волшебство. Марианна Абравитова Психолог

И чем сложнее времена, когда много неопределённости, много непредсказуемости, тем выше спрос. Людям сложно находиться в постоянной тревожности, и они начинают за что-то цепляться, искать надежду на уверенное будущее.

По словам Абравитовой, популярность карт таро можно объяснить их «понятностью»: люди думают, что карты можно читать, как букварь, и то, что они показывают, и будет происходить в будущем. Шаманские бубны покупают, потому что это красочно и зрелищно.

Алтари популярны из-за иллюзии «очищения» дома. Люди считают их своеобразным оберегом для себя и жилья. Здесь также работает «эффект волшебной палочки»: взмахнул (подошёл к алтарю, произнёс просьбу) — получил то, что ты хотел.

Что думает Церковь о росте интереса россиян к магическим товарам

Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак считает, что увлечения различными рунами, магическими товарами, свечами, заговорами, хиромантией, астрологией часто возникают из-за духовной неудовлетворённости человека.

Вместо того чтобы вести нормальную, полноценную духовную жизнь, люди ищут некие суррогаты, то есть подделки, которые кажутся им и на самом деле являются неким замещением духовной жизни. Что такое замещение духовной жизни? Это когда вместо того, чтобы внутренне себя менять, человек считает, что он может совершить некие действия: поставить, условно говоря, какую-то заговорённую свечку, совершить некие механические действия, в которых внутренне он сам не участвует. Религия категорически это отвергает, и любые магические действия не являются совместимыми с христианской жизнью. Андрей Постернак Декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей

Священник подчеркнул, что в первую очередь человек должен менять себя — через покаяние, участие в таинствах, через усердную внутреннюю молитву. Для того чтобы в жизни человека что-то поменялось именно в духовном плане, надо в первую очередь обратиться к Богу от всего сердца.

Только через молитву, покаяние, через пост, который сейчас идёт, человек, действительно потрудившись, может чего-то достичь, добавил Постернак. Любые же магические действия не только не ведут к духовной жизни, но категорически ей вредят, потому что в духовной жизни они связаны с тёмной силой. Именно поэтому Церковь их категорически не приемлет.