Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 09:27

В Москве назвали самые необычные имена новорождённых

Обложка © АГН «Москва»

Обложка © АГН «Москва»

В Москве в 2025 году родились мальчики с именами Дон и Горыня, а девочки получили имена Флора и История. При этом самыми популярными именами стали Михаил и Анна. Об в интервью РИА «Новости» и телеканалам «Россия 24», «Россия 1» и «Москва 24» сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Среди мальчиков самое популярное имя Михаил. Затем идёт Александр и Лев. У девочек самое популярное имя Анна. Затем идёт Мария и София», — сказала Ракова.

Вице-мэр также отметила, что некоторым младенцам дают необычные имена: Дон и Горыня среди мальчиков, Флора и История — среди девочек.

Тест: 90% людей не вспомнят эти 10 русских имён, а раньше так звали каждого второго!
Тест: 90% людей не вспомнят эти 10 русских имён, а раньше так звали каждого второго!

Ранее сообщалось, что в Москве регистрируются уникальные и необычные имена новорождённых, включая Сталину и Белояра. За девять месяцев текущего года, среди редких женских имён встречаются Ассоль, Забава, Океана, Искра и Дельфина, а среди мужских — Год, Любим, Марс, Рим, Гамлет, Святогор и другие исторические или мифологические имена.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar