В Москве назвали самые необычные имена новорождённых

В Москве в 2025 году родились мальчики с именами Дон и Горыня, а девочки получили имена Флора и История. При этом самыми популярными именами стали Михаил и Анна. Об в интервью РИА «Новости» и телеканалам «Россия 24», «Россия 1» и «Москва 24» сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Среди мальчиков самое популярное имя Михаил. Затем идёт Александр и Лев. У девочек самое популярное имя Анна. Затем идёт Мария и София», — сказала Ракова.

Вице-мэр также отметила, что некоторым младенцам дают необычные имена: Дон и Горыня среди мальчиков, Флора и История — среди девочек.

Ранее сообщалось, что в Москве регистрируются уникальные и необычные имена новорождённых, включая Сталину и Белояра. За девять месяцев текущего года, среди редких женских имён встречаются Ассоль, Забава, Океана, Искра и Дельфина, а среди мужских — Год, Любим, Марс, Рим, Гамлет, Святогор и другие исторические или мифологические имена.