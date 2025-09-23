В Москве родились Рим, Сталина и Марс

В Москве зарегистрированы уникальные имена новорождённых, включая такие необычные варианты, как Сталина и Белояра. Об этом сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева в интервью РИА «Новости».

По данным за девять месяцев текущего года, среди редких женских имен также отмечены Ассоль, Забава, Океана, Искра и Дельфина. Среди мужских имен выделяются Год, Любим, Марс, Рим, Гамлет, Святогор другие исторические или мифологические имена.

Как уточнила руководитель ведомства, около 230 новорождённых девочек получили составные имена, такие как Ева-Александра, Анна-Мария и Вера-Елена.

Особый интерес представляют двух-, трёх- и четырёхсоставные имена, которые получили примерно 470 мальчиков. В их числе зафиксированы такие варианты, как Лев Леон, Ян-Николай и Лев Тимофей.